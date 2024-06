Dans des propos accordés à L’Equipe après le sacre de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, Henri Leconte n’a pas tari d’éloges sur l’Espagnol dont il adore l’at­ti­tude sur le court.

« Déjà, dès qu’il est en finale d’un Grand Chelem, il gagne. Mais ce qui m’a beau­coup plu, ce sont ses varia­tions qui lui ont permis de désta­bi­liser un Zverev un peu épuisé sur la fin et émotion­nel­le­ment en dedans. Mais Alcaraz a eu un passage à vide complet à 5–2 dans le troi­sième et il doit gagner en quatre ! Il a une main extra­or­di­naire, il est capable de faire des volées somp­tueuses quand Alexander, lui, ne sait pas du tout jouer avec la balle. Carlos peut accé­lérer, mettre de la puis­sance en coup droit… et puis il est joueur ! Il aime le jeu. C’est un mec fantas­tique pour le tennis parce qu’il joue avec le public, il est telle­ment heureux d’être sur le terrain que ça fait du bien. On en a marre des mecs qui font la gueule. »