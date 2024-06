Alors qu’il dispute son dernier Roland‐Garros en tant que jour­na­liste, Nelson Monfort, invité ce dimanche sur la terrasse de France TV quelques minutes avant la finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, a raconté une belle et inédite anec­dote concer­nant Rafael Nadal.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai raconté très souvent et d’ailleurs, Rafa, avec la pudeur qui le carac­té­rise ne serait peut‐être pas trop d’avis pour que je le raconte. Mais nous avions reçu deux enfants qui étaient en très mauvaise santé et qui parti­ci­paient à une asso­cia­tion qui s’ap­pelle « Make a Wish », et leur souhait était d’ap­pro­cher au plus près des joueurs. Et je me souviens que Rafa avait dit en sortant : ‘Mais qui sont‐ils ?’, et il s’était rendu compte de la situa­tion. Et je lui avais dit : ‘Rafa, peut‐être que si vous donnez quelque chose, un bandeau, des balles, etc…’. Et je vois Rafa qui enlève son sac à droite, son à gauche et qui leur donne tout. Je tiens à préciser qu’il n’y avait pas de caméras, on avait déjà rendu l’an­tenne. Donc, voilà, c’est pour moi un garçon d’une grande générosité. »