L’image a fait le tour de la toile. Novak Djokovic s’était impro­visé une sortie vélo à Paris, ce mercredi soir. L’homme aux 24 titres en Grand Chelem a été aperçu au fameux rond‐point de l’Arc de Triomphe. Une zone réputée diffi­cile à négo­cier pour les automobilistes.

Interrogé sur sa balade dans la capi­tale, le Djoker a expliqué ne pas être sûr de réitérer l’ex­pé­rience sur le même itiné­raire emprunté, en raison de sa poten­tielle dangerosité.

« J’ai déjà fait des balades à vélo à Paris, mais je n’en avais pas fait depuis long­temps. Roland‐Garros a eu la gentillesse de m’of­frir un vélo et je l’ai utilisé hier pour la première fois. Oui, nous avons un peu tenté notre chance avec ce rond‐point de l’Arc de Triomphe. Pour être honnête, à un moment nous avions des voitures dans tous les sens. C’était une expé­rience pleine d’adré­na­line, mais je ne pense pas que cela se repro­duira, surtout dans l’en­vi­ron­ne­ment où nous avons été filmés. Dans toutes les autres rues, c’est proba­ble­ment beau­coup plus sûr. Mais, oui, nous avons été assez fous pour nous engager dans ce rond‐point. C’était amusant, mais à un moment donné, c’était aussi un peu dange­reux. C’est génial. C’est génial de voir Paris à vélo. Je pense que c’est plus amusant. Vous n’êtes pas coincé dans les embou­teillages. Avec la voiture, c’est parfois frus­trant. Mais avec le vélo, c’est juste magni­fique, si vous pouvez faire le tour de cette zone de l’épi­centre de Paris, il y a tant de belles choses à voir ».