L’Equipe consacré une très belle double page où l’on part à la décou­verte de l’uni­vers de Corentin Moutet qui jouera son 8ème de finale ce dimanche soir face à Jannik Sinner. Son coach, Petar Popovic, revient d’ailleurs sur l’épi­sode de Santiago au Chili car tout ce qui a été dit n’est pas tout à fait vrai.

« Dimanche dernier, avant le premier tour de Moutet contre le Chilien Nicolas Jarry, il était allé voir des suppor­ters pour leur demander de mettre le feu et « montrer qu’ici c’est Paris ». « Je l’ai fait parce que Jarry s’était vrai­ment comporté comme un con à Santiago, au Chili (victoire de Moutet 7–6, 7–6 en quarts de finale début mars), lâche‐t‐il. Corentin s’est fait insulter et siffler par 5000 personnes, c’était des animaux. Quand il a pris une pause toilettes entre le premier et le deuxième set, deux, trois personnes voulaient lui cracher dessus. J’ai été obligé de prendre une raquette pour leur faire peur. Et, à la fin du match, Jarry ose lui faire une leçon de morale ? Donc juste après le match, j’ai dit à « Co » : »T’inquiète, on va le jouer à Roland ou à Bercy, c’est sûr. » Et paf, premier tour à Roland ! Je n’avais jamais hué un joueur, mais là… J’ai dit à tout le monde : »On va le pourrir, qu’il comprenne ce qu’on a vécu à Santiago. » »