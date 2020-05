Ce jour dans l’Equipe, retour sur la performance de Virginie Razzano en 2012 qui élimine à la surprise générale Serena Williams au 1er tour de Roland-Garros (4-6, 7-6 (5), 6-3) dans une central en ébullition : « On se serait cru dans un match de foot. Je sentais le terrain vibrer sous mes pieds. J’en ai encore la chair de poule rien que d’en parler. Quand les gens frappaient des pieds, ça résonnait et j’avais la sensation que le court bougeait. C’était comme un tremblement de terre. Ce sont des moments exceptionnels de sport. On ne joue pas que pour soi, on partage avec le public ».

A la fin de son témoignage, Virginie Razzano revient sur ses rapports avec Serena Williams : « Au début, elle me faisait la tête à chaque fois que je la croisais. A Wimbledon, à la sortie des vestiaires, elle m’a regardée avec des yeux noirs. J’ai senti que ça ne lui avait pas plus de perdre au 1er tour d’un Grand Chelem »

C’est d’autant plus compréhensible que cette défaite de Serena au 1er tour d’un tournoi du Grand Chelem est la seule dans son immense carrière.