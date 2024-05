Consultante pour Amazon Prime durant la quin­zaine, Tatiana Golovin a été inter­rogée sur les mesures prises ce jeudi par la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, concer­nant les débor­de­ments des spec­ta­teurs.

Et pour l’an­cienne 12e joueuse, l’in­ter­dic­tion de l’al­cool dans les tribunes n’est pas une solution.

🗣️ Tatiana Golovin : « Je ne suis pas d’ac­cord de dire que c’est l’al­cool le problème. »



👀 Notre consul­tante revient sur les inter­dic­tions pronon­cées par Amélie Mauresmo.#RolandGarros pic.twitter.com/KUvmThpPYp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2024

« Je ne suis pas spécia­le­ment d’ac­cord que c’est l’al­cool le problème. Dans les autres tour­nois du Grand Chelem, il y a de l’al­cool dans les tribunes et ce n’est pas vrai­ment un souci. Il faut être beau­coup plus sévère avec les gens qui débordent, il faut que la sécu­rité soit là pour les enlever immé­dia­te­ment. Il faut peut‐être mieux préparer les spec­ta­teurs et leur dire qu’il n’y aura aucune tolé­rance pour un mauvais cimpor­te­ment lorsque vous venez sur le site de Roland‐Garros, mais inter­dire fina­le­ment l’al­cool dans les tribunes, qui sera aussi consommé dans les allées, je ne sais pas si cela aura vrai­ment un grand impact. »