Présent à Madrid pour l’inau­gu­ra­tion d’un court pour son sponsor qui est une boisson éner­gi­sante, Dominic Thiem a bien voulu revenir sur ces deux finales jouées à Roland‐Garros face à Rafael Nadal.

Il a notam­ment insisté sur la mise en scène installée avant que ne débute le duel et il a avoué que cela était parti­cu­liè­re­ment stressant.

« L’une des choses les plus frus­trantes, c’est quand vous vous échauffez sur le court juste avant le début du match. L’orateur commence à énumérer tous ses titres à Roland Garros. […] La foule devient de plus en plus folle et le bruit devient de plus en plus fort. C’est très frus­trant pour l’ad­ver­saire. C’est en fait une chose merveilleuse parce que la foule s’ex­cite et tout devient fou en un instant. « Nous jouons contre une légende absolue du tennis et des choses comme ça ne font que renforcer cela, mais oui, sur le moment, je peux vous garantir que c’est très frustrant. »