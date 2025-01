Dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors, qui sait vrai­ment de quoi il parle, a voulu insister sur une donnée que l’on ne peut éter­nel­le­ment oublier au sujet de Novak Djokovic. Cette donnée, c’est juste le temps qui passe.

« Il faut recon­naitre que Novak a eu un tirage diffi­cile, il a du jouer Alcaraz, puis Zverev. S’il avait gagné, il aurait du s’at­ta­quer à Sinner, ce qui n’est pas rien. Plus on vieillit, plus les matchs sont longs et les points diffi­ciles où il faut courir après une balle de plus, plus on commence à s’épuiser physi­que­ment et menta­le­ment. De plus, le temps de récu­pé­ra­tion après un long match n’est pas aussi rapide et cela même si personne ne prend mieux soin de lui que Djokovic. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour jouer le type de tennis qu’il souhaite. Mais même en faisant cela, il y a quelque chose que l’on ne peut pas combattre, et c’est l’âge. L’âge va rattraper tout le monde. »