Vainqueur en quatre sets du Britannique Daniel Evans, ce samedi au 3e tour de l’US Open, Carlos Alcaraz, lors de son inter­view d’après match sur le court, a déclaré qu’il voulait imiter Roger Federer, dernier joueur depuis 2008 à avoir réussi à conserver son titre à Flushing Meadows.

« J’aime New York, c’est un honneur de jouer sur ce court et je veux conti­nuer à jouer à un bon niveau et ressentir l’énergie de tout le public à chaque match. Mon grand objectif en ce moment est de conserver mon titre ici, quelque chose que seul Federer a réussi ces dernières années. Je veux l’imiter et faire partie de l’his­toire de ce tournoi, mais je dois y aller match après match. »