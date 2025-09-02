Après un petit coup d’arrêt logique suite à sa terrible défaite en finale de Wimbledon (6−0, 6–0 contre Iga Swiatek), Amanda Anisimova a vite repris son rythme de croi­sière en Grand Chelem en se quali­fiant cette nuit pour les quarts de finale de l’US Open après une victoire très auto­ri­taire contre Haddad Maia : 6–0, 6–3 en 1h15.

Hasard du tirage au sort, l’ac­tuelle 9e mondiale va donc retrouver la Polonaise pour une place dans le dernier carré. Un duel qu’elle espère cette fois plus équilibré.

Amanda Anisimova on facing Iga Swiatek next at the U.S. Open



“Who would’ve thought we’d meet again so soon ? I’m super excited. It’s gonna be a great match… I hope… this time” 😂😂😂 pic.twitter.com/1ZgUGi4HQ3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

« Qui aurait pensé qu’on se retrou­ve­rait si vite ? Je suis super excitée. Ça va être un super match… j’espère… cette fois‐ci », a déclaré l’Américaine lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.