Après un petit coup d’arrêt logique suite à sa terrible défaite en finale de Wimbledon (6−0, 6–0 contre Iga Swiatek), Amanda Anisimova a vite repris son rythme de croisière en Grand Chelem en se qualifiant cette nuit pour les quarts de finale de l’US Open après une victoire très autoritaire contre Haddad Maia : 6–0, 6–3 en 1h15.
Hasard du tirage au sort, l’actuelle 9e mondiale va donc retrouver la Polonaise pour une place dans le dernier carré. Un duel qu’elle espère cette fois plus équilibré.
Amanda Anisimova on facing Iga Swiatek next at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025
“Who would’ve thought we’d meet again so soon ? I’m super excited. It’s gonna be a great match… I hope… this time” 😂😂😂 pic.twitter.com/1ZgUGi4HQ3
« Qui aurait pensé qu’on se retrouverait si vite ? Je suis super excitée. Ça va être un super match… j’espère… cette fois‐ci », a déclaré l’Américaine lors de l’interview d’après match sur le court.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 12:52