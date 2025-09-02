AccueilUS OpenAnisimova va retrouver Swiatek, deux mois après sa défaite 6-0, 6-0 en...
Anisimova va retrouver Swiatek, deux mois après sa défaite 6–0, 6–0 en finale de Wimbledon : « Qui aurait pensé qu’on se retrou­ve­rait si vite ? J’espère que ce sera un super match cette fois‐ci »

Après un petit coup d’arrêt logique suite à sa terrible défaite en finale de Wimbledon (6−0, 6–0 contre Iga Swiatek), Amanda Anisimova a vite repris son rythme de croi­sière en Grand Chelem en se quali­fiant cette nuit pour les quarts de finale de l’US Open après une victoire très auto­ri­taire contre Haddad Maia : 6–0, 6–3 en 1h15. 

Hasard du tirage au sort, l’ac­tuelle 9e mondiale va donc retrouver la Polonaise pour une place dans le dernier carré. Un duel qu’elle espère cette fois plus équilibré. 

« Qui aurait pensé qu’on se retrou­ve­rait si vite ? Je suis super excitée. Ça va être un super match… j’espère… cette fois‐ci », a déclaré l’Américaine lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 12:52

