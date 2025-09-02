L’image avait fait le tour des réseaux sociaux. Un homme âgé d’une quarantaine d’années arrachant des mains d’un enfant la casquette dédicacée de Kamil Majchrzak, après la victoire de ce dernier au deuxième tour de l’US Open contre Karen Khachanov.
Si le joueur polonais avait réussi à rencontrer et consoler le pauvre petit en lui donnant un sac rempli d’affaires, c’est cette fois l’individu en question qui a été retrouvé. Il s’agit de Piotr Szczerek, un homme d’affaires polonais et millionnaire.
Manifestement pas très fier de lui et de son geste assez honteux, il a tenu à s’excuser via son compte Facebook.
« Je voudrais présenter des excuses sans équivoque au garçon qui a été blessé, à sa famille, ainsi qu’à tous les supporters et au joueur lui‐même. J’ai commis une grave erreur. Dans l’émotion du moment, dans la joie du public après la victoire, j’étais convaincu que le joueur de tennis tendait la casquette dans ma direction pour mes fils, qui avaient auparavant demandé des autographes. Cette croyance erronée m’a poussé à tendre la main par réflexe. Aujourd’hui, je sais que j’ai fait quelque chose qui semblait être de retirer délibérément un souvenir à un enfant. Ce n’était pas mon intention, mais cela ne change rien au fait que j’ai blessé le garçon et déçu les fans. La casquette a été remise au garçon et des excuses ont été présentées à la famille. J’espère avoir réparé, au moins en partie, le préjudice causé. »
Faute avouée à moitié pardonnée ?
