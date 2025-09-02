AccueilInsoliteLe millionnaire voleur de casquette prend la parole : "J'ai commis une...
Le million­naire voleur de casquette prend la parole : « J’ai commis une grave erreur. Dans l’émo­tion du moment, dans la joie du public après la victoire, j’étais convaincu que le joueur tendait la casquette dans ma direc­tion pour mes fils »

Thomas S
Thomas S

L’image avait fait le tour des réseaux sociaux. Un homme âgé d’une quaran­taine d’an­nées arra­chant des mains d’un enfant la casquette dédi­cacée de Kamil Majchrzak, après la victoire de ce dernier au deuxième tour de l’US Open contre Karen Khachanov. 

Si le joueur polo­nais avait réussi à rencon­trer et consoler le pauvre petit en lui donnant un sac rempli d’af­faires, c’est cette fois l’in­di­vidu en ques­tion qui a été retrouvé. Il s’agit de Piotr Szczerek, un homme d’af­faires polo­nais et millionnaire. 

Manifestement pas très fier de lui et de son geste assez honteux, il a tenu à s’ex­cuser via son compte Facebook. 

« Je voudrais présenter des excuses sans équi­voque au garçon qui a été blessé, à sa famille, ainsi qu’à tous les suppor­ters et au joueur lui‐même. J’ai commis une grave erreur. Dans l’émo­tion du moment, dans la joie du public après la victoire, j’étais convaincu que le joueur de tennis tendait la casquette dans ma direc­tion pour mes fils, qui avaient aupa­ra­vant demandé des auto­graphes. Cette croyance erronée m’a poussé à tendre la main par réflexe. Aujourd’hui, je sais que j’ai fait quelque chose qui semblait être de retirer déli­bé­ré­ment un souvenir à un enfant. Ce n’était pas mon inten­tion, mais cela ne change rien au fait que j’ai blessé le garçon et déçu les fans. La casquette a été remise au garçon et des excuses ont été présen­tées à la famille. J’espère avoir réparé, au moins en partie, le préju­dice causé. »

Faute avouée à moitié pardonnée ?

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 12:12

