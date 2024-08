Éliminé dès le deuxième tour lors des deux derniers tour­nois du Grand Chelem, à Wimbledon et à l’US Open où il a été battu ce jeudi en trois sets par Jordan Thompson, Hubert Hurkacz a visi­ble­ment décidé de tran­cher dans le vif en mettant un terme à sa colla­bo­ra­tion fruc­tueuse avec son entraî­neur, Craig Boynton, avec qui il travaillait depuis cinq ans.

« Ces cinq dernières années ont été excep­tion­nelles. Nous avons vécu tant de moments incroyables et nous avons telle­ment grandi ensemble, mais parfois les bonnes choses ont une fin. Hubi et moi avons décidé d’un commun accord de nous séparer. Je suis telle­ment recon­nais­sante du temps que nous avons passé ensemble. Je me réjouis d’en­tamer un nouveau chapitre de ma vie et de saisir les oppor­tu­nités qui s’of­fri­ront à moi », a annoncé le coach.