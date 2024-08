Presque un an jour pour jour après avoir éliminé Frances Tiafoe en quarts de finale de l’édi­tion 2023, Ben Shelton va retrouver son compa­triote Frances Tiafoe ce vendredi, cette fois dès le troi­sième tour.

Un match parti­cu­lier entre deux hommes qui s’apprécient.

« Oui, je pense que nous sommes tous les deux un peu loufoques, surtout dans le vestiaire. Il sait comment faire ressortir mon côté clow­nesque. Je fais la même chose avec lui. Je ne pense pas que notre rela­tion ait changé. Je pense aussi qu’il est très motivé en ce moment et qu’il joue très bien. Il joue beau­coup mieux qu’au début de l’année. Oui, mais l’une des choses que j’aime chez lui, c’est qu’il peut éteindre l’in­ter­rup­teur lors­qu’il n’est pas sur le terrain, dans les vestiaires et en train de traîner, mais il peut vrai­ment l’al­lumer lors­qu’il le veut et qu’il est sur le terrain. »