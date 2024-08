Consultant pour Eurosport durant la quin­zaine de l’US Open, John McEnroe a estimé que la pres­sion mise sur la tenante du titre, Cori Gauff, était à son goût beau­coup trop exagérée.

« Elle suscite de grands espoirs. Je la compare un peu à Alcaraz quand les gens disent qu’il va battre le record de Djokovic alors qu’il en a quatre et Novak 24. Je mets Coco dans la même situa­tion que les sœurs Williams, les gens disent : « C’est le prochain espoir améri­cain, bien sûr qu’elle obtiendra une ving­taine de titres majeurs comme Serena », c’est ce qu’on appelle mettre de la pres­sion sur quel­qu’un. On demande beau­coup à Coco Gauff et je pense qu’elle a parfois ressenti la pres­sion. Elle a traversé une période diffi­cile ces derniers temps – il est diffi­cile de passer de la terre battue au gazon et de revenir à la terre battue. »