Alors que Caroline Garcia a officiellement pris sa retraite des courts à seulement 31 ans après une défaite ce lundi au premier tour de l’US Open, notre confrère Benoît Maylin n’a pas été tendre au moment de tirer un premier bilan de la carrière de la Française en parlant carrément de « gâchis ».
Selon lui, l’ancienne 4e mondiale n’a clairement pas exploité tout son potentiel.
😕« Avec Caro Garcia, on a eu des fêtes nationales, des décollages en business class mais aussi des gros crashs. Je m’attendais à beaucoup plus de sa part. Elle avait tout ce qu’il fallait pour être beaucoup plus forte que ça. C’est un gâchis. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 26, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/Sgys2LdU1b
« Avec Caro Garcia, on a eu des fêtes nationales, autres que le 14 juillet, il y a eu de supers moments, 2017, 2022. Il y a eu des décollages en premières classes. Mais il y a eu aussi des gros crashs. Quand je regarde son potentiel quand elle débarque en 2011 avec ce fameux match contre Sharapova et qu’on voit ce physique, cette qualité de frappe, cette capacité à jouer en puissance, je vais dire gâchis par rapport à ce qu’elle nous a montré sur un cout de tennis. Je m’attendais à autre chose qu’une demi‐finale en Grand Chelem. Elle avait tout ce qu’il fallait pour être beaucoup plus forte que cela. Je m’attendais à beaucoup plus de sa part. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 13:24