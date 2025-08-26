AccueilUS OpenBenoît Maylin sans pitié avec Caroline Garcia : "Réussite ou gâchis ?...
Benoît Maylin sans pitié avec Caroline Garcia : « Réussite ou gâchis ? Je vais dire gâchis car je m’at­ten­dais à autre chose qu’une demi‐finale en Grand Chelem. Elle avait tout ce qu’il fallait pour être beau­coup plus forte que cela »

Alors que Caroline Garcia a offi­ciel­le­ment pris sa retraite des courts à seule­ment 31 ans après une défaite ce lundi au premier tour de l’US Open, notre confrère Benoît Maylin n’a pas été tendre au moment de tirer un premier bilan de la carrière de la Française en parlant carré­ment de « gâchis ». 

Selon lui, l’an­cienne 4e mondiale n’a clai­re­ment pas exploité tout son potentiel. 

« Avec Caro Garcia, on a eu des fêtes natio­nales, autres que le 14 juillet, il y a eu de supers moments, 2017, 2022. Il y a eu des décol­lages en premières classes. Mais il y a eu aussi des gros crashs. Quand je regarde son poten­tiel quand elle débarque en 2011 avec ce fameux match contre Sharapova et qu’on voit ce physique, cette qualité de frappe, cette capa­cité à jouer en puis­sance, je vais dire gâchis par rapport à ce qu’elle nous a montré sur un cout de tennis. Je m’at­ten­dais à autre chose qu’une demi‐finale en Grand Chelem. Elle avait tout ce qu’il fallait pour être beau­coup plus forte que cela. Je m’at­ten­dais à beau­coup plus de sa part. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 13:24

