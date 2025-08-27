Alors que les supporters français faisaient grise mine après le premier tour de l’US open et les éliminations de nombreux joueurs français dont les mieux classés Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Alexandre Muller, Corentin Moutet, Gaël Monfils et Loïs Boisson, ils ont désormais le sourire grâce à Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech.
Le premier, après son exploit face à Daniil Medvedev au premier tour, a de nouveau fait lever les foules en remontant en déficit de deux sets pour finalement s’imposer en cinq manches et 3h40 de jeu face au local, Marcos Giron : 2–6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4.
BONZI RENVERSE GIRON ! 🙌— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025
Quelle victoire du Français qui s'impose après avoir concédé le deux premières manches (2−6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4) !
Suivez l’#USOpen en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/YIstXUjODP
Le second, après son troisième tour à Wimbledon, disputera le même stade de la compétition à New‐York où il a renversé ce mercredi soir le 18e mondial et très en forme, Alejandro Davidovich Fokina : 6–4, 3–6, 2–6, 6–2, 6–3, après 3h15 de jeu.
Arthur Rinderknech rejoint Bonzi au 3e tour ! Quelle victoire du Français qui s'impose face à Davidovich Fokina, tête de série n°18 👏— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025
Suivez l’#USOpen en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/GJPAi45Dpq
Hasard du tableau, les deux hommes se retrouveront ce vendredi pour une place en huitièmes de finale, ce qui serait leur meilleure performance en Grand Chelem.
