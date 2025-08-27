AccueilUS OpenBonzi et Rinderknech régalent, il y aura un Français en huitièmes de...
US Open

Bonzi et Rinderknech régalent, il y aura un Français en huitièmes de finale !

Thomas S
Par Thomas S

-

1

Alors que les suppor­ters fran­çais faisaient grise mine après le premier tour de l’US open et les élimi­na­tions de nombreux joueurs fran­çais dont les mieux classés Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Alexandre Muller, Corentin Moutet, Gaël Monfils et Loïs Boisson, ils ont désor­mais le sourire grâce à Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech. 

Le premier, après son exploit face à Daniil Medvedev au premier tour, a de nouveau fait lever les foules en remon­tant en déficit de deux sets pour fina­le­ment s’im­poser en cinq manches et 3h40 de jeu face au local, Marcos Giron : 2–6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4.

Le second, après son troi­sième tour à Wimbledon, dispu­tera le même stade de la compé­ti­tion à New‐York où il a renversé ce mercredi soir le 18e mondial et très en forme, Alejandro Davidovich Fokina : 6–4, 3–6, 2–6, 6–2, 6–3, après 3h15 de jeu. 

Hasard du tableau, les deux hommes se retrou­ve­ront ce vendredi pour une place en huitièmes de finale, ce qui serait leur meilleure perfor­mance en Grand Chelem. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 23:51

