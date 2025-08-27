Alors que les suppor­ters fran­çais faisaient grise mine après le premier tour de l’US open et les élimi­na­tions de nombreux joueurs fran­çais dont les mieux classés Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Alexandre Muller, Corentin Moutet, Gaël Monfils et Loïs Boisson, ils ont désor­mais le sourire grâce à Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech.

Le premier, après son exploit face à Daniil Medvedev au premier tour, a de nouveau fait lever les foules en remon­tant en déficit de deux sets pour fina­le­ment s’im­poser en cinq manches et 3h40 de jeu face au local, Marcos Giron : 2–6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4.

BONZI RENVERSE GIRON ! 🙌



Quelle victoire du Français qui s’im­pose après avoir concédé le deux premières manches (2−6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4) !



Suivez l’#USOpen en inté­gra­lité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/YIstXUjODP — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025

Le second, après son troi­sième tour à Wimbledon, dispu­tera le même stade de la compé­ti­tion à New‐York où il a renversé ce mercredi soir le 18e mondial et très en forme, Alejandro Davidovich Fokina : 6–4, 3–6, 2–6, 6–2, 6–3, après 3h15 de jeu.

Arthur Rinderknech rejoint Bonzi au 3e tour ! Quelle victoire du Français qui s’im­pose face à Davidovich Fokina, tête de série n°18 👏



Suivez l’#USOpen en inté­gra­lité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/GJPAi45Dpq — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025

Hasard du tableau, les deux hommes se retrou­ve­ront ce vendredi pour une place en huitièmes de finale, ce qui serait leur meilleure perfor­mance en Grand Chelem.