Si elle a été consolée et rassurée par son équipe après sa défaite contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–2), Cori Gauff n’a pas caché sa déception en conférence de presse.
« Ce fut un match étrange, car je pense que je servais beaucoup mieux que lors des matchs précédents, mais j’ai commis trop d’erreurs en fond de court. Émotionnellement, je suis dans une position difficile. Bien sûr, je suis déçue d’avoir perdu ici, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Je dois être plus positive. Je me suis effondrée devant mon équipe dans les vestiaires, mais ils m’ont fait comprendre que j’avais fait un pas en avant. Je ne m’attendais pas à gagner trois matchs ici, c’est peut‐être pour cela que je suis plus frustrée, car j’avais suscité mes propres attentes. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 09:55