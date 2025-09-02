Si elle a été consolée et rassurée par son équipe après sa défaite contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–2), Cori Gauff n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse.

« Ce fut un match étrange, car je pense que je servais beau­coup mieux que lors des matchs précé­dents, mais j’ai commis trop d’er­reurs en fond de court. Émotionnellement, je suis dans une posi­tion diffi­cile. Bien sûr, je suis déçue d’avoir perdu ici, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Je dois être plus posi­tive. Je me suis effon­drée devant mon équipe dans les vestiaires, mais ils m’ont fait comprendre que j’avais fait un pas en avant. Je ne m’at­ten­dais pas à gagner trois matchs ici, c’est peut‐être pour cela que je suis plus frus­trée, car j’avais suscité mes propres attentes. »