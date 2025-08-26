AccueilUS OpenDéjà éliminée, Svitolina-Monfils se venge sur sa raquette
Faisant partie des joueuses les plus régu­lières du circuit, Elina Svitolina a livré une énorme et impro­bable contre‐performance cette nuit, au premier tour de l’US Open.

Opposée à la Hongroise et 97e mondiale, Anna Bondar, l’Ukrainienne s’est sèche­ment inclinée en deux manches et 1h40 de jeu : 6–2, 6–4. Une défaite inat­tendue pour la 15e mondiale qui perd rare­ment contre des joueuses clas­sées en dessous de la 50e place.

Logiquement frus­trée, on l’a même vu casser sa raquette pendant la rencontre, ce qui est égale­ment une rareté. 

On attend désor­mais de savoir ce que va faire son mari, Gaël Monfils, opposé ce mardi à Safiullin. 

Publié le mardi 26 août 2025 à 12:12

