Faisant partie des joueuses les plus régulières du circuit, Elina Svitolina a livré une énorme et improbable contre‐performance cette nuit, au premier tour de l’US Open.
Opposée à la Hongroise et 97e mondiale, Anna Bondar, l’Ukrainienne s’est sèchement inclinée en deux manches et 1h40 de jeu : 6–2, 6–4. Une défaite inattendue pour la 15e mondiale qui perd rarement contre des joueuses classées en dessous de la 50e place.
Logiquement frustrée, on l’a même vu casser sa raquette pendant la rencontre, ce qui est également une rareté.
Elina Svitolina did this to her racket after defeat!!#USOpen2025 #USOpen pic.twitter.com/cGRXEcP4Nw— Sports Freak (@OfficialSfreak) August 26, 2025
On attend désormais de savoir ce que va faire son mari, Gaël Monfils, opposé ce mardi à Safiullin.
Publié le mardi 26 août 2025 à 12:12