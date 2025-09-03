AccueilUS OpenDjokovic au bord de la crise de nerfs s'en prend à l'arbitre...
Djokovic au bord de la crise de nerfs s’en prend à l’ar­bitre : « Qu’est‐ce que tu vas faire ? 

Jouer un améri­cain en quart de finale en night session n’est jamais une partie de plaisir même si on est le plus grand joueur de tous les temps. C’est exac­te­ment ce qu’à vécu Novak Djokovic cette nuit. 

Dans cette confi­gu­ra­tion, il faut savoir garder son calme car il est évident que le soutien pour son compa­triote est total, qu’il peut aussi dépasser certaines limites.

C’est ce qu’il s’est passé au début du 3ème set quand Novak était à chaque fois perturbé quand il voulait servir. Si le Serbe est reste stoïque un moment, il a réagi violem­ment quand cela a dépassé les bornes, c’est bien sur l’ar­bitre de chaise qui a été pris pour cible.

Novak à l’ar­bitre : « Qu’est‐ce que tu vas faire ? »

« Ça n’en vaudra pas la peine, Novak », répond l’arbitre

