Jouer un américain en quart de finale en night session n’est jamais une partie de plaisir même si on est le plus grand joueur de tous les temps. C’est exactement ce qu’à vécu Novak Djokovic cette nuit.
Dans cette configuration, il faut savoir garder son calme car il est évident que le soutien pour son compatriote est total, qu’il peut aussi dépasser certaines limites.
Djokovic asking the umpire to do something about the crowd making noise while he’s trying to serve in his match against Fritz at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025
Novak : “What are you gonna do?”
Umpire : “It’s not gonna help Novak” pic.twitter.com/ukR100mLGj
C’est ce qu’il s’est passé au début du 3ème set quand Novak était à chaque fois perturbé quand il voulait servir. Si le Serbe est reste stoïque un moment, il a réagi violemment quand cela a dépassé les bornes, c’est bien sur l’arbitre de chaise qui a été pris pour cible.
Novak à l’arbitre : « Qu’est‐ce que tu vas faire ? »
« Ça n’en vaudra pas la peine, Novak », répond l’arbitre
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 09:18