Jouer un améri­cain en quart de finale en night session n’est jamais une partie de plaisir même si on est le plus grand joueur de tous les temps. C’est exac­te­ment ce qu’à vécu Novak Djokovic cette nuit.

Dans cette confi­gu­ra­tion, il faut savoir garder son calme car il est évident que le soutien pour son compa­triote est total, qu’il peut aussi dépasser certaines limites.

Djokovic asking the umpire to do some­thing about the crowd making noise while he’s trying to serve in his match against Fritz at U.S. Open



Novak : “What are you gonna do?”



Umpire : “It’s not gonna help Novak” pic.twitter.com/ukR100mLGj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

C’est ce qu’il s’est passé au début du 3ème set quand Novak était à chaque fois perturbé quand il voulait servir. Si le Serbe est reste stoïque un moment, il a réagi violem­ment quand cela a dépassé les bornes, c’est bien sur l’ar­bitre de chaise qui a été pris pour cible.

Novak à l’ar­bitre : « Qu’est‐ce que tu vas faire ? »

« Ça n’en vaudra pas la peine, Novak », répond l’arbitre

