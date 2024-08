Alors qu’il pensait pouvoir rentrer sur le court assez tôt puisque Sloane Stephens menait 6–0, 3–0, Novak a été victime de la remontée fantas­tique de Clara Burle (3−6, 7–5, 7–5). Du coup, il a du attendre long­temps dans les vestiaires pour fina­le­ment dominer assez aisé­ment Albot (6−2, 6–2, 6–2). Interrogé sur la program­ma­tion, il a passé un message assez clair.

« L’attente a été longue, pour être honnête. Je pensais que j’al­lais entrer sur le terrain vers 20h15 parce que Stephens était à 6–0, 3–0 et puis tout d’un coup, ça s’est avéré être un match de deux heures et demie ou quelque chose comme ça. Il faut juste l’ac­cepter, je suppose. J’aime jouer des matchs de nuit, mais j’aime commencer en premier. Donc, oui, j’es­père avoir plus d’oc­ca­sions de jouer le soir et être programmé en premier pour que nous puis­sions commencer à une heure plus décente et terminer à une heure moins tardive. Je pense que pour les fans, il y a quelque chose de spécial dans ces fins de soirée, surtout après minuit. Pour nous, je ne sais pas. Ce n’est pas vrai­ment ce que vous voulez, mais vous savez, si vous remportez une victoire, alors tout va bien »