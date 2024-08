Auteur d’un très bon match après avoir presque bête­ment perdu le premier set face à Diego Schwartzman, le Français était rincé alors qu’il va devoir affronter Casper Ruud au prochain tour. Comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe, ce type de situa­tion est de plus en plus dur à gérer pour lui et surtout son corps.

« J’ai l’im­pres­sion que vous pensez encore que j’ai 25 ans, c’est fou. Mais j’en peux plus, de ça. Je fais le boulot, tout ce qu’il faut, mais je suis bien plus fatigué que je ne l’ai jamais été. J’essaie de récu­pérer au maximum. Mais ça m’amuse encore de jouer, j’ai la passion. J’ai encore ce petit feu en moi. Mais demain matin, je sais que je vais en chier. Je vais être un peu plus raide… Y a 10 ans, c’était diffé­rent. Quoique à 28 ans, tu commences déjà à faire un peu atten­tion. Mais il y a 15 ans… »