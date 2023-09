Mené deux sets à zéro par son compa­triote Laslo Djere au troi­sième tour de l’US Open, Novak Djokovic a décidé de filer aux vestiaires. Et comme souvent après cette fameuse pause toilette, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem a réussi à inverser la tendance.

Lors de l’in­ter­view sur le court, il a raconté ce moment seul face au miroir.

When Novak left the court mid‐match, he just needed a pep talk. 🗣️ pic.twitter.com/U8gJABoht9 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

« Je me suis donné un discours de moti­va­tion devant le miroir. Je me suis un peu moqué de moi, j’étais telle­ment énervé par le score et mon jeu. Je devais me forcer à me ressaisir. Je l’ai fait plusieurs fois durant ma carrière, cela a souvent marché. Parfois, ça n’a pas marché. »

Un discours qui rappelle forcé­ment celui après sa fameuse remontée contre Stefanos Tsitsipas en finale de Roland‐Garros 2021.