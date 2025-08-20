Jack Draper, qui s’est récem­ment exprimé sur la nouvelle formule du double mixte de l’US Open, est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur les points communs qu’il partage avec sa parte­naire Jessica Pegula.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne s’at­ten­dait pas à ça :

« On est un peu pareils. Je l’ai déjà vue : elle est toujours enfermée, avec ses écou­teurs sur les oreilles. Je suis pareil. Je ne pense pas qu’on aime trop parler aux gens. Quand on est en tournée, oui, je la vois juste enfermée avec ses écouteurs. »

Peut‐être que cette méthode, qui leur permet de rester dans leur bulle, les aidera à décro­cher la victoire finale de cette édition 2025 du double mixte de l’US Open.

On retrou­vera les deux prota­go­nistes, tête de série n°1 de ce tournoi, cette nuit en demi‐finale contre la paire Swiatek/Ruud.