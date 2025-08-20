Jack Draper, qui s’est récemment exprimé sur la nouvelle formule du double mixte de l’US Open, est revenu en conférence de presse d’après‐match sur les points communs qu’il partage avec sa partenaire Jessica Pegula.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne s’attendait pas à ça :
« On est un peu pareils. Je l’ai déjà vue : elle est toujours enfermée, avec ses écouteurs sur les oreilles. Je suis pareil. Je ne pense pas qu’on aime trop parler aux gens. Quand on est en tournée, oui, je la vois juste enfermée avec ses écouteurs. »
Peut‐être que cette méthode, qui leur permet de rester dans leur bulle, les aidera à décrocher la victoire finale de cette édition 2025 du double mixte de l’US Open.
On retrouvera les deux protagonistes, tête de série n°1 de ce tournoi, cette nuit en demi‐finale contre la paire Swiatek/Ruud.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 17:45