Devenue maman en juillet 2023, Naomi Osaka n’avait plus franchi le cap du troisième tour en Grand Chelem depuis son sacre à l’Open d’Australie 2021. Son retour au premier plan, marqué par sa victoire sur Karolina Muchova (6−4, 7–6 [3]) et sa qualification pour les demi‐finales de l’US Open, semble en tout cas réjouir le journaliste Benoît Maylin.
« Elle donne l’impression d’être fragile, timide, mais en réalité, Naomi Osaka est une killeuse, désormais joyeuse. Fini le stress du résultat, elle savoure sa vie, après son burn‐out, puis son accouchement. Elle est là, c’est sa plus grande victoire. Qu’importe sa demie, elle a gagné. »
Pour espérer retrouver la finale de ce tournoi qu’elle a déjà remporté à deux reprises (2018 et 2020), la quadruple lauréate en Grand Chelem devra se mesurer à Amanda Anisimova, tombeuse d’Iga Swiatek.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 13:52