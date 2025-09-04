Devenue maman en juillet 2023, Naomi Osaka n’avait plus franchi le cap du troi­sième tour en Grand Chelem depuis son sacre à l’Open d’Australie 2021. Son retour au premier plan, marqué par sa victoire sur Karolina Muchova (6−4, 7–6 [3]) et sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’US Open, semble en tout cas réjouir le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Elle donne l’impression d’être fragile, timide, mais en réalité, Naomi Osaka est une killeuse, désor­mais joyeuse. Fini le stress du résultat, elle savoure sa vie, après son burn‐out, puis son accou­che­ment. Elle est là, c’est sa plus grande victoire. Qu’importe sa demie, elle a gagné. »

Pour espérer retrouver la finale de ce tournoi qu’elle a déjà remporté à deux reprises (2018 et 2020), la quadruple lauréate en Grand Chelem devra se mesurer à Amanda Anisimova, tombeuse d’Iga Swiatek.