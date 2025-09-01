Iga Swiatek n’a pas tremblé une seule seconde pour se qualifier en quarts de finale de l’US Open pour la troisième fois de sa carrière. Intraitable face à Alexandrova (6−3, 6–1, en 1h), la récente lauréate de Wimbledon a déclaré lors de l’interview d’après match sur le court qu’elle était désormais à l’aise sur toutes les surfaces, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques mois.
« Eh bien, maintenant, j’aime toutes les surfaces… ce qui est bizarre. Mais la saison sur terre battue a toujours été ma préférée, c’est sûr. Mais les gens me mettent beaucoup de pression, ce qui rend les choses difficiles parfois. Je pense que parfois, c’est juste plus facile d’apprécier les surfaces où il est plus difficile de jouer, mais où on a plus de liberté pour faire des erreurs et les accepter. Ça dépend. Chaque mois est différent. Je peux jouer sur n’importe quelle surface si je me sens bien dans mon jeu et dans ma tête. Je me sens confiante. Je vais essayer de bien jouer tout au long de l’année. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 21:21