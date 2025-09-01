Iga Swiatek n’a pas tremblé une seule seconde pour se quali­fier en quarts de finale de l’US Open pour la troi­sième fois de sa carrière. Intraitable face à Alexandrova (6−3, 6–1, en 1h), la récente lauréate de Wimbledon a déclaré lors de l’in­ter­view d’après match sur le court qu’elle était désor­mais à l’aise sur toutes les surfaces, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques mois.

« Eh bien, main­te­nant, j’aime toutes les surfaces… ce qui est bizarre. Mais la saison sur terre battue a toujours été ma préférée, c’est sûr. Mais les gens me mettent beau­coup de pres­sion, ce qui rend les choses diffi­ciles parfois. Je pense que parfois, c’est juste plus facile d’apprécier les surfaces où il est plus diffi­cile de jouer, mais où on a plus de liberté pour faire des erreurs et les accepter. Ça dépend. Chaque mois est diffé­rent. Je peux jouer sur n’importe quelle surface si je me sens bien dans mon jeu et dans ma tête. Je me sens confiante. Je vais essayer de bien jouer tout au long de l’année. »

