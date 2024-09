Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem après sa victoire auto­ri­taire face à Tomas Machac ce lundi à l’US Open (6−3, 6–1, 6–2), Jack Draper, lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre, a été inter­rogé sur le fait d’être devenu le premier joueur britan­nique depuis Andy Murray à atteindre les quarts à Flushing Meadows.

Question : « Maintenant qu’Andy Murray est à la retraite, est‐ce qu’il y a d’autres personnes qui vous conseillent ? Andy vous envoie‐t‐il encore régu­liè­re­ment des SMS ? »

Jack Draper : « Non, Andy me manque mani­fes­te­ment. Je lui dis bravo. Il a eu une carrière incroyable. C’est une icône du jeu. Il me manque dans les vestiaires. Ça me manque d’être à côté de ses chaus­sures puantes et de tous ses vête­ments puants (rires). Andy est une légende. Si j’ai la moitié de la carrière qu’il a eue, alors je serai un homme heureux. »