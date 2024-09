Intraitable et impres­sion­nante depuis le début de l’US Open, Karolina Muchova s’est quali­fiée ce lundi pour les quarts de finale après une victoire nette et sans bavure face à la double fina­liste en Grand Chelem cette saison, Jasmine Paolini (6−3, 6–3, en 1h10 de jeu).

De passage en confé­rence de presse d’après match, la Tchèque, qui n’a toujours pas concédé le moindre set du tournoi, a été inter­rogée sur un sujet plus léger. Extraits.

Question : Si je pouvais vous demander, qu’est‐ce que vous aimez le plus aux États‐Unis ? Deuxièmement, si vous pouviez sortir dîner avec quel­qu’un du tennis en dehors de votre famille et de votre équipe, qui choisiriez‐vous ?

Karolina Muchova : « Dans le tennis ?«

Q. Au tennis, oui.

Muchova : « Avec qui j’irais dîner ? Je ne sais pas (rires). Probablement quel­qu’un, il faut que ce soit un joueur actif ?«

Q. Non, ce n’est pas obli­ga­toire.

Muchova : « C’est diffi­cile d’en choisir un. Je choi­si­rais sans doute Roger, Rafa ou Djokovic et j’es­saie­rais d’ob­tenir des infor­ma­tions privi­lé­giées. Ils ont remporté telle­ment de tour­nois majeurs et ce genre de choses. Donc, du point de vue du tennis, je dirais que je les choi­si­rais probablement. »