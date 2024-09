Alors que cette journée de lundi sur l’US Open se dérou­lait parfai­te­ment norma­le­ment, un évène­ment rare et inat­tendu est venu inter­rompre tous les matchs en cours dont celui entre Daniil Medvedev et Nuno Borges sur le court Arthur Ashe.

En effet, l’alarme incendie située dans le bureau réservé aux instal­la­tions du Hawkeye s’est déclen­chée, ce qui a poussé les orga­ni­sa­teurs à suspendre tempo­rai­re­ment toutes les rencontres.

Fire 🔥 alarm in the hawk‐eye room … https://t.co/2GaDchC0Bn — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 2, 2024

Heureusement, après quelques minutes d’at­tente et de de confu­sion et la véri­fi­ca­tion que tout allait bien, les matchs ont fina­le­ment pu reprendre. Plus de peur que de mal donc…