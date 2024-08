Invité à donner son point de vue sur les défaites surprises et précoces de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–4, 6–2 face à Van De Zandschulp), Jack Draper a estimé, contrai­re­ment aux propos du Serbe, que celui‐ci n’avait pas si mal joué que cela et que c’est surtout Popyrin qui était allé cher­cher sa victoire.

« Je ne suis pas surpris qu’ils se sentent très fati­gués et émotion­nel­le­ment un peu vidés. Mais j’ai regardé les deux matches et j’ai trouvé que Botic avait joué un tennis d’un niveau incroya­ble­ment élevé contre Alcaraz. Même Popyrin, hier soir. Il a gagné Montréal, et encore une fois, j’ai regardé les deux premiers sets avant d’aller me coucher. Je n’ai pas vrai­ment eu l’im­pres­sion que Djokovic jouait incroya­ble­ment mal. Son service était peut‐être un peu moins bon, mais j’ai surtout eu l’im­pres­sion que Popyrin jouait lui un match incroyable. Il y a beau­coup de joueurs sur le circuit en ce moment qui sont vrai­ment dange­reux et qui, dans un bon jour, peuvent jouer un match incroyable contre les meilleurs joueurs du monde. »