Hué par une partie du public lors de son entrée sur le court central Arthur Ashe ce mardi à l’oc­ca­sion de son premier tour à l’US Open, Jannik Sinner a semblé perturbé le temps d’un set avant de fina­le­ment dérouler.

Lorsqu’il s’est présenté en confé­rence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur les réac­tions parfois viru­lentes de certains joueurs, comme Nick Kyrgios, et a tenu à leur répondre, à sa manière.

« Oui, il y a des réac­tions. Je ne peux pas vrai­ment contrôler ce qu’ils pensent et ce qu’ils disent. C’est comme ça que tout s’est passé et c’est comme ça que ça s’est passé, j’en ai déjà parlé, non ? Je ne peux pas contrôler la réac­tion des joueurs, et si j’ai quelque chose à dire à quel­qu’un, je le dis en privé, car je suis ce genre de personne. Mais, dans l’en­semble, ça ne s’est pas mal passé. Donc j’en suis content. »