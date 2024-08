Si Elena Rybakina s’est déjà plainte à plusieurs reprises des ques­tions parfois peu perti­nentes des jour­na­listes en confé­rence de presse, elle devrait égale­ment se remettre un peu en question.

Car lors­qu’on épluche sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’US Open ce mardi, on frise le pathé­tique tant elle ne fait abso­lu­ment aucun effort pour répondre un tant soit peu aux ques­tions pour­tant inté­res­santes sur sa récente sépa­ra­tion avec son entraî­neur, Stefano Vukov. Extraits.

MODÉRATEUR : Félicitations. Victoire en deux sets. Évaluez vos perfor­mances aujourd’hui.

ELENA RYBAKINA : Merci. Oui, je suis vrai­ment contente de la victoire et j’at­tends avec impa­tience le prochain match, bien sûr.

MODÉRATEUR : Des ques­tions.

Q. Je crois que c’était ton premier match depuis ta sépa­ra­tion avec Stefano. Je suis juste curieux de savoir comment c’était sur le terrain, peut‐être une atmo­sphère diffé­rente, une prépa­ra­tion diffé­rente à l’ap­proche.

RYBAKINA : Bien sûr, c’est diffé­rent. Nous avons travaillé pendant cinq ans, mais j’ai quand même reçu le soutien de Yuri Shchukin et nous avons discuté de la tactique et de tout, donc j’étais prête pour le match.

Q. Selon vous, pour­quoi avez‐vous pris cette déci­sion juste avant l’US Open ?

RYBAKINA : Eh bien, je ne veux pas trop en parler, mais oui, c’était notre déci­sion de nous séparer.

Q. S’agissait-il de trouver une nouvelle voix ou simple­ment d’opérer un chan­ge­ment ?

RYBAKINA : Je vous ferai savoir, les gars, si ma situa­tion d’en­traî­neur va changer, alors…

Q. Changement par rapport à ce que c’est main­te­nant ?

RYBAKINA : Ouais.

Q. Recherchez‐vous quel­qu’un dans – pensez‐vous que vous atten­drez après l’US Open pour commencer cela –

RYBAKINA : Ouais.

Un grand moment de partage…