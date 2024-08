Interrogé sur sa riva­lité et sa rela­tion avec Novak Djokovic lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a déclaré qu’il discu­tait souvent avec le joueur serbe ainsi qu’avec son équipe.

« Il est évident que nous avons une bonne riva­lité. Chaque fois que nous sommes entrés sur le court, nous avons joué un tennis de très haut niveau. Chaque fois que nous nous sommes affrontés, le match a été très bon et très intense. Mais, oui, nous avons une très bonne amitié en dehors du court. Nous parlons beau­coup dans les vestiaires chaque fois que nous nous voyons. Avec son équipe aussi. Mais une fois que nous entrons sur le court, il n’y a plus d’amis. Mais après cela, après les matchs, j’ai une très bonne rela­tion avec beau­coup de joueurs, et Novak en fait partie. »