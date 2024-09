Lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa victoire auto­ri­taire face à Daniil Medvedev en quarts de finale de l’US Open, Jannik Sinner a été inter­rogé sur les récents propos de Jack Draper concer­nant leur amitié.

« C’était bien de partager le court avec lui en double à Montréal. Nous avons appris à nous connaître encore plus. On s’en­voie des textos quand on a des bons ou des mauvais moments, pour essayer de se tenir au courant. C’est une grande amitié. Il est évident que nous essayons de mettre cela de côté pendant les heures où nous sommes sur le terrain. Je pense que c’est évident. Mais à chaque fois que nous nous serrons la main, c’est à nouveau l’amitié qui revient et tout va bien se passer. »