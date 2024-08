Presque deux jours après l’éli­mi­na­tion de Carlos Alcaraz dès le deuxième tour de l’US Open, les réac­tions sont nombreuses, diverses et variées en Espagne.

L’une d’entre elles est venue du jour­na­liste espa­gnol José Moron, qui a tenu à défendre publi­que­ment Carlitos suite à une photo où l’on voit ce dernier s’ex­cuser auprès du public new‐yorkais.

He dado con esta imagen de Carlos, despi­dién­dose de Nueva York y pidiendo perdón 🙏🏻



No sé cómo tiene que sentirse Alcaraz para pedir perdón por perder, como si hubiese hecho algo malo.



Nada que perdonar. Esto es parte del proceso. Parte del camino. Da igual lo que digan… pic.twitter.com/wQPXwnXSoO — José Morón (@jmgmoron) August 30, 2024

« Je suis tombé sur cette image de Carlos, disant au revoir à New York et deman­dant pardon. Je ne sais pas ce que doit ressentir Alcaraz pour s’ex­cuser d’avoir perdu, comme s’il avait fait quelque chose de mal. Il n’y a rien à pardonner. Cela fait partie du processus. Une partie du chemin. Peu importe ce que disent ceux qui veulent seule­ment criti­quer sans aucune contri­bu­tion. Ainsi va la vie. Bons et mauvais moments. Il est main­te­nant temps d’en­vi­sager une situa­tion pire, car elle est acceptée et travaillée. Rien ni personne ne pourra ternir ce bel été. Tout ne peut pas être rose. Laissez‐le faire ce qu’il a à faire et revenez avec plus d’en­thou­siasme que jamais, nous serons là pour profiter à nouveau de lui sur un court de tennis. »