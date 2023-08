Adversaire de Carlos Alcaraz au premier tour de l’US Open ce mardi soir, Dominik Koepfer, huitième de fina­liste à New‐York en 2019, ne tremble pas. Ses propos avant le match pour­raient même être une source de moti­va­tion supplé­men­taire pour le numéro 1 mondial, qui lance la défense de son titre.

« Il n’est pas parfait, peut‐être un peu plus rapide que la normale, mais il fait aussi des erreurs, c’est un joueur de tennis comme tout le monde. Je sais qu’une partie de la diffi­culté de battre ce type de joueur réside dans la gestion de ses nerfs, car sa seule présence vous rend plus anxieux. J’ai déjà affronté des joueurs comme Roger et Novak, et j’ai pu leur prendre un ou deux sets. J’ai l’im­pres­sion que tout mon travail porte ses fruits, en un an j’ai gagné beau­coup de places au clas­se­ment et je me sens en confiance. Je vais entrer sur le court pour donner le meilleur de moi‐même et m’amuser parce que je n’ai rien à perdre. Je suis très excité à l’idée d’af­fronter Carlitos », a déclaré l’Allemand, 75e mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.