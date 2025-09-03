S’il n’y a pas eu de surprise sur le plan sportif, avec une onzième victoire de Novak Djokovic face à Taylor Fritz en autant de confron­ta­tions, c’est en revanche l’apparition de l’Américain sur le court qui a étonné : il portait son bandana… à l’envers.

« Yo, pour­quoi personne ne m’a dit que ce truc était à l’en­vers ? », a réagi l’Américain après sa défaite en quarts de finale de l’US Open.

Yo why’d nobody tell me that shit was backwards — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 3, 2025

Le numéro 4 mondial ne s’en était visi­ble­ment pas rendu compte !