S’il n’y a pas eu de surprise sur le plan sportif, avec une onzième victoire de Novak Djokovic face à Taylor Fritz en autant de confrontations, c’est en revanche l’apparition de l’Américain sur le court qui a étonné : il portait son bandana… à l’envers.
« Yo, pourquoi personne ne m’a dit que ce truc était à l’envers ? », a réagi l’Américain après sa défaite en quarts de finale de l’US Open.
Le numéro 4 mondial ne s’en était visiblement pas rendu compte !
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 14:15