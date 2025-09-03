C’est déjà l’heure des retrou­vailles entre Iga Swiatek et Amanda Anisimova, qui s’était soldée par une victoire histo­rique (6−0, 6–0) de la Polonaise. Les deux joueuses vont s’af­fronter ce mercredi (à 19h30 heure fran­çaise) en quarts de finale de l’US Open.

« Je pense que la plupart d’entre nous avons été éduqués ainsi : si tu veux devenir un athlète, tu dois avoir envie de gagner chaque point. Il faut faire du sport pour comprendre qu’on n’offre jamais rien à l’autre », a rappelé Swiatek à propos de ce fameux score dans des propos relayés par L’Equipe.