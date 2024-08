Au micro d’Eurosport, John McEnroe a donné ses favoris et ses outsi­ders pour l’US Open à venir (26 août au 8 septembre). Et s’il donne trois favoris, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain n’écarte pas une poten­tielle surprise.

« Avec le recul, Alcaraz aurait proba­ble­ment mieux fait de ne pas jouer du tout à Cincinnati. Il avait peut‐être besoin d’une pause plus longue. Compte tenu de tout ce qui s’est passé sur le plan émotionnel, il ne sera pas facile pour lui de remporter ce tournoi. Combien lui reste‐t‐il dans le réser­voir ? Cela pour­rait ouvrir la porte à quel­qu’un d’autre que les trois gars (Sinner, Djokovic, Alcaraz) que nous atten­dons… La porte est certai­ne­ment ouverte pour une surprise. Je pense qu’il y a une poignée de gars qui pour­raient poten­tiel­le­ment monter en puis­sance. Évidemment, Zverev est dans le coup. Reste à savoir s’il peut y arriver. Medvedev perdant deux matchs consé­cu­tifs sur dur (à Montréal et Cincinnati) ? Qui l’au­rait cru ? Certains des Américains semblent se rappro­cher, et avec quelques bons coups d’éclat, peut‐être que l’un d’entre eux pourra passer à l’étape suivante. Andrey Rublev, par exemple, n’a pas encore dépassé les quarts, mais avec un meilleur tirage au sort, quelque chose de favo­rable pour­rait se produire. »