La défaite de Daniil Medvedev a éclairci la situa­tion concer­nant la course à la place de numéro 1 mondial. Ils sont main­te­nant trois à pouvoir accéder au « trône » même si celui‐ci est relatif vu la saison que l’on est entrain de vivre.

1. La défaite de Daniil Medvedev a scellé son sort : il ne sera plus N°1 mondial lundi prochain. Mais qui pour le remplacer ?



➡️ Rafael Nadal, le mieux placé. Une victoire ce soir obli­ge­rait Carlos Alcaraz ou Casper Ruud à devoir remporter le titre (avec un « si » pour ce dernier) pic.twitter.com/veU4heXufz — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 5, 2022

Ruud, Alacaraz, et bien sûr Nadal peuvent donc accro­cher cette place de numéro 1 et évidem­ment plusieurs scéna­rios sont possibles. Ils sont formi­da­ble­ment bien résumés par nos amis de Jeu, Set et Maths dans le tweet ci‐dessus.

Ce que l’on espère vrai­ment c’est que le nouveau n°1 soit un vain­queur de Grand Chelem car autre­ment cela ferait malgré tout un peu « tâche »