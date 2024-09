Grand invité ce lundi soir de l’émis­sion espa­gnole, El Hormiguero, Rafael Nadal est notam­ment revenu sur l’af­faire entou­rant Jannik Sinner, inno­centé après avoir été testé positif à deux reprises lors de contrôles anti­do­pages à l’oc­ca­sion du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier.

Pour Rafa, si le tribunal indé­pen­dant et les instances ont tranché en faveur de l’Italien, c’est qu’il y a une raison : celle de son innocence.

“Creo en la buena fe de la gente”, @RafaelNadal habla sobre el doping posi­tivo de Sinner #NadalEH pic.twitter.com/UsY7WDTR3B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2024

« J’ai une vertu ou un défaut, c’est que je crois à la bonne foi des gens. Je connais Sinner et je ne crois pas qu’il ait voulu se doper. Je crois à la justice et aux insti­tu­tions qui prennent les déci­sions. S’il n’a pas été sanc­tionné, je ne pense pas que cela soit simple­ment à cause du fait qu’il est le numéro 1 mondial. La justice est la justice et nous ne devons pas seule­ment aimer qu’elle décide de ce que nous voulons qu’elle décide. S’il a été inno­centé, c’est parce que le juge a clai­re­ment vu qu’il ne s’était pas dopé. L’opinion de chacun est respec­table et la mienne est celle‐ci », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros qui s’est souvent entraîné avec Sinner, notam­ment lorsque celui‐ci débu­tait sur le circuit.