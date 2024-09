Jessica Pegula est en grande forme. Lauréate à Toronto et fina­liste à Cincinnati, seule­ment battue par Sabalenka, l’Américaine s’est quali­fiée ce lundi pour les quarts de finale de l’US Open après une belle victoire face à la jeune russe Diana Shnaider (6−4, 6–2).

De passage en confé­rence de presse d’après match, la 6e joueuse mondiale a notam­ment été ques­tionnée sur les diffé­rents clichés qui sont véhi­culés sur le fait qu’elle est la fille de Terry Pegula, ingé­nieur pétro­lier dont la fortune est aujourd’hui évaluée à près de 7 milliards d’euros.

« L’autre jour, j’ai fait un repor­tage pour les médias. Ils m’ont demandé quelle était la chose la plus ennuyeuse. C’est le fait que les gens pensent que j’ai un major­dome, que je me fais conduire, que j’ai une limou­sine privée, que je prends des vols privés partout… Je ne suis abso­lu­ment pas comme ça. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. Je ne sais pas. Je pense que c’est assez drôle. Un major­dome ? J’ai lu des commen­taires disant que je devais avoir ceci et cela. Mais pas du tout. Peut‐être que je devrais. Je ne sais pas encore (rires). Est‐ce que c’est ce que tu veux que je fasse, que je fasse toutes ces choses folles ? C’est un peu ennuyeux, mais honnê­te­ment, je trouve ça plutôt drôle parce que je ne connais personne qui vit comme ça. »