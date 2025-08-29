Après l’in­ci­dent en fin de match entre Ostapenko et Townsend, beau­coup de cham­pionnes ont été invi­tées à réagir en confé­rence de presse. Naomi Osaka qui ne mâche pas ses mots sur les sujets dit de « société » est donc monté au créneau pour reca­drer de façon viru­lante Jelena.

« C’est l’une des pires choses que l’on puisse dire à une joueuse de tennis noire dans un sport majo­ri­tai­re­ment blanc. Je pense que le moment est mal choisi et que c’est la pire personne à qui on aurait pu dire cela. Et je ne sais pas si Ostapenko connaît l’histoire de cela en Amérique » a expliqué la joueuse japonaise.

Des propos qui devraient faire réagir alors même que Jelena avait bien précisé qu’il n’y avait pas un « soupçon » de racisme dans sa réac­tion qui était juste liée à un mauvais compor­te­ment de son adversaire.