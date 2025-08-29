Après l’incident en fin de match entre Ostapenko et Townsend, beaucoup de championnes ont été invitées à réagir en conférence de presse. Naomi Osaka qui ne mâche pas ses mots sur les sujets dit de « société » est donc monté au créneau pour recadrer de façon virulante Jelena.
« C’est l’une des pires choses que l’on puisse dire à une joueuse de tennis noire dans un sport majoritairement blanc. Je pense que le moment est mal choisi et que c’est la pire personne à qui on aurait pu dire cela. Et je ne sais pas si Ostapenko connaît l’histoire de cela en Amérique » a expliqué la joueuse japonaise.
Des propos qui devraient faire réagir alors même que Jelena avait bien précisé qu’il n’y avait pas un « soupçon » de racisme dans sa réaction qui était juste liée à un mauvais comportement de son adversaire.
