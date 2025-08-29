AccueilUS OpenOsaka intraitable au sujet des mots d'Ostapenko à Townsend : "C’est l’une...
US Open

Osaka intrai­table au sujet des mots d’Ostapenko à Townsend : « C’est l’une des pires choses que l’on puisse dire à une joueuse de tennis noire dans un sport majo­ri­tai­re­ment blanc »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1658

Après l’in­ci­dent en fin de match entre Ostapenko et Townsend, beau­coup de cham­pionnes ont été invi­tées à réagir en confé­rence de presse. Naomi Osaka qui ne mâche pas ses mots sur les sujets dit de « société » est donc monté au créneau pour reca­drer de façon viru­lante Jelena.

« C’est l’une des pires choses que l’on puisse dire à une joueuse de tennis noire dans un sport majo­ri­tai­re­ment blanc. Je pense que le moment est mal choisi et que c’est la pire personne à qui on aurait pu dire cela. Et je ne sais pas si Ostapenko connaît l’histoire de cela en Amérique » a expliqué la joueuse japonaise.

Des propos qui devraient faire réagir alors même que Jelena avait bien précisé qu’il n’y avait pas un « soupçon » de racisme dans sa réac­tion qui était juste liée à un mauvais compor­te­ment de son adversaire.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 08:20

Article précédent
Battu, mauvais joueur, Tsitsipas s’en prend à Altmaier au filet : « Évite de faire un service à la cuillère. La prochaine fois, je viserai ton corps, ne te demande pas pourquoi »
Article suivant
La balle de match hallu­ci­nante de Paul face à Borges !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.