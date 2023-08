De passage en confé­rence de presse après sa victoire ce mardi face à l’Italienne Camila Giorgi (6−2, 6–2), au premier tour de l’US Open, Jessica Pegula, qui a mis du temps avant d’at­teindre le plus haut niveau, est revenue sur son expé­rience du circuit secon­daire sur lequel elle explique qu’il est plus diffi­cile de gagner.

« Je pense sincè­re­ment que c’est plus diffi­cile de jouer sur le circuit Challenger que lorsque vous attei­gnez le niveau ici (sur le circuit prin­cipal). Non pas que ce ne soit pas diffi­cile, mais dans une certaine mesure, lorsque vous êtes sur en Challenger, tout le monde veut telle­ment gagner qu’ils essaient vrai­ment de s’en sortir. C’est comme si vous étiez sur un mauvais court, que l’ar­bitre était nul, que vous rece­viez de mauvaises déci­sions, qu’il y avait du coaching. Il y a toutes ces choses qui n’ar­rivent pas ici et qui, je pense, nivellent tout le monde. Quel que soit votre niveau, tout le monde est sur un pied d’éga­lité. Parce qu’il y a toutes ces choses aléa­toires qui se produisent. Vous savez, les retards dus à la pluie, il n’y a nulle part où aller, vous êtes dans un petit club house, le programme n’est pas sorti, il n’y a pas de terrains d’en­traî­ne­ment et il n’y a pas de balles. C’est comme si tout le monde était sur un pied d’éga­lité, ce qui rend les choses très, très diffi­ciles. Ensuite, j’ai l’im­pres­sion que lorsque vous arrivez ici, je ne sais pas, ce n’est pas que les filles ne veulent pas jouer. Il suffit qu’une fille ne veuille pas se présenter ce jour‐là, qu’elle soit malade ou fati­guée, ou qu’elle sorte d’un bon tournoi, puis que quel­qu’un se retire, que vous gagniez un bon match et que vous soyez au troi­sième tour. On se dit alors que ce n’est pas aussi diffi­cile que je le pensais. Je ne dis pas que cela se produit à chaque fois, cela pour­rait être le contraire. »