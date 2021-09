On ne sait pas si le succès d’Emma Raducanu a tendu au départ la Canadienne Leylah Fernandez, toujours est‐il qu’elle a pris un mauvais départ face à une Sabalenka toujours aussi puis­sante notam­ment sur son service.

Rapidement menée (1–4), Leylah retrou­vait fina­le­ment son calme et sa ligne direc­trice pour commencer à faire douter son adver­saire et revenir dans la partie. Plus que surprise, Sabalenka perdait de sa superbe pour céder la première manche au tie‐break.

Elle réagis­sait forcé­ment dans la seconde (6-)4) mais lors du set décisif, c’est le mental qui allait prendre le dessus. Et dans ce compar­ti­ment, l’in­sou­ciance de la jeunesse est un avan­tage considérable.

Leylah s’im­pose encore en trois manches (7–6 (3), 4–6, 6–4).

En finale, elle sera opposée à Emma Raducanu. La révo­lu­tion du tennis féminin est en marche pour le plus grands plaisir des fans vu le niveau affiché par ses deux championnes.