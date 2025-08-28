AccueilUS OpenShelton tacle Ostapenko : "Ce n'était pas la chose la plus intelligente...
Shelton tacle Ostapenko : « Ce n’était pas la chose la plus intel­li­gente à dire à une Américaine à New York »

Interrogé sur l’altercation verbale entre Jelena Ostapenko et Taylor Townsend lors du deuxième tour de l’US Open, Ben Shelton a défendu sa compa­triote et parte­naire en double mixte. 

« Je n’ai pas tout entendu ni tout compris. Je pense qu’il y a eu des commen­taires choquants à son égard. Ce n’était pas la chose la plus intel­li­gente à dire à une Américaine à New York, mais elle (Taylor Townsend) a su gérer la situa­tion. J’allais soutenir Taylor. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui s’est passé pendant le match, mais je suis juste heureux pour elle qu’elle soit en bonne voie et toujours dans la tableau simple. Comme elle l’a dit après le match, elle s’est exprimée avec sa raquette et oui, je suis juste heureux de la voir gagner », a réagi le 6e joueur mondial dans des propos relayés par TNT Sports.

Publié le jeudi 28 août 2025 à 18:41

