Interrogé sur l’altercation verbale entre Jelena Ostapenko et Taylor Townsend lors du deuxième tour de l’US Open, Ben Shelton a défendu sa compatriote et partenaire en double mixte.
« Je n’ai pas tout entendu ni tout compris. Je pense qu’il y a eu des commentaires choquants à son égard. Ce n’était pas la chose la plus intelligente à dire à une Américaine à New York, mais elle (Taylor Townsend) a su gérer la situation. J’allais soutenir Taylor. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé pendant le match, mais je suis juste heureux pour elle qu’elle soit en bonne voie et toujours dans la tableau simple. Comme elle l’a dit après le match, elle s’est exprimée avec sa raquette et oui, je suis juste heureux de la voir gagner », a réagi le 6e joueur mondial dans des propos relayés par TNT Sports.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 18:41