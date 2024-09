Interrogé par nos confrères d’Ubitennis avant la demi‐finale entre Jannik Sinner et Jack Draper, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Darren Cahiil, est revenu sur les consé­quences de l’af­faire des contrôles anti­do­pages posi­tifs de son joueur.

« Il y a toujours des diffi­cultés au sein d’une équipe. Dans les diffi­cultés, il faut essayer de rester le plus uni possible, et c’est ce que nous avons essayé de faire, essayer de garder le cap jour après jour, il y a beau­coup de choses que l’on ne peut pas contrôler, mais nous devions rester sur la bonne voie. Jannik a bien travaillé, car c’est lui qui va sur le terrain. Comme je l’ai dit, nous avons la conscience tran­quille, à partir de main­te­nant, c’est un chapitre clos. »