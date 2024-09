Éliminée en quarts de finale de l’US Open par Jessica Pegula, Iga Swiatek s’est montrée très claire lors­qu’elle a été inter­rogée en confé­rence de presse sur les rumeurs autour d’une pause jusqu’à la fin de saison.

Et même si la numéro 1 mondiale a critiqué à plusieurs reprises la cadence infer­nale du calen­drier WTA, elle compte bien jouer jusqu’au bout.

« Je ne veux pas faire de pause. C’est diffi­cile. Cela pour­rait être un peu plus facile, mais je suis le calen­drier. Je ne parle que des tour­nois obli­ga­toires et il y a des règles concer­nant les tour­nois obli­ga­toires. Mais je suis prête à jouer jusqu’en novembre, je pense, à moins que je ne me blesse. »