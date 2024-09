Avant d’af­fronter Jannik Sinner pour une place en finale de l’US Open ce vendredi (à partir de 21h), Jack Draper a de nouveau évoqué sa belle amitié avec l’Italien.

« Nous sommes toujours restés en contact depuis que je suis parti en tournée ces deux dernières années. Jannik est un bon ami, quel­qu’un dont je suis très proche. Nous nous envoyons des messages dans les bons et les mauvais moments. C’est un sport diffi­cile à prati­quer quand on est jeune. Vous prati­quez un sport intense, physi­que­ment et émotion­nel­le­ment, et c’est diffi­cile, nous n’avons pas beau­coup d’amis. C’est donc très impor­tant d’avoir le soutien de quel­qu’un qui vit la même chose. Donc, oui, j’ai beau­coup de respect pour Jannik et j’ai été ravi de jouer en double avec lui à Montréal. Je pense que nous avons très bien joué en double ensemble. Je n’avais jamais gagné un match de double sur le circuit, alors jouer évidem­ment avec le numéro un mondial était incroyable et j’ai vrai­ment appris beau­coup de choses sur le jeu en double et je me suis beau­coup amusé avec lui. »