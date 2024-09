Après son succès, toujours aussi « plat » en confé­rence de presse, l’Italien a évoqué l’am­biance du central ce dimanche.

Une ambiance qui sera forcé­ment un peu « hostile » puisque le peuple améri­cain attend qu’un compa­triote soulève le trophée depuis un certain Andy Roddick en 2003.

Mais cela, Jannik le savait avant de gagner sa demi‐finale et il n’a pas vrai­ment peur.

« C’est vrai, l’am­biance va être au rendez‐vous. Nous sommes en Amérique, à New York, nous jouons contre un Américain, donc le public sera un peu plus de leur côté. C’est normal et je sais ce que cela repré­sente d’être soutenu par tout un peuple. C’est comme moi quand je joue en Italie, c’est un peu pareil. Donc je vais juste l’ac­cepter. Jje sais que j’ai mon équipe et mes proches qui sont avec de moi. Et surtout dans ma tête, je vais me foca­liser sur l’idée que je sais qu’il y a beau­coup de gens qui me regardent depuis chez eux, en Italie, je les enten­drai pas mais je sais qu’ils seront là »