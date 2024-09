Sans être coutu­mier du fait, ce n’est pas la première fois que Jack vomit sur un court.

Interrogé en confé­rence de presse, il a avoué que ce n’était pas forcé­ment que lié aux condi­tions clima­tiques, que c’était une des consé­quences de son hyper anxiété.

L’effet que ça fait de jouer contre Jannik Sinner 🫨



(Oui Draper s’est bien essuyé la bouche avec la serviette qu’il a utilisé pour nettoyer le vomis) 😭#USOpen pic.twitter.com/6KVoDXGR1O — AceTennis (@AceTennisoff) September 6, 2024

« C’était un match très physique. C’est pour ça que Jannik est le numéro 1 mondial, parce que quand on joue contre les meilleurs joueurs, l’in­ten­sité est diffé­rente. C’est un pas en avant. J’ai vrai­ment ressenti, même si je me sens géné­ra­le­ment assez détendu, que j’étais plus excité aujourd’hui, un peu plus nerveux. Je suis vrai­ment quel­qu’un qui est, je pense, un être humain assez anxieux. Je pense que lorsque vous addi­tionnez tout cela, je ressens parfois un peu de nausée sur le court, et je me sens un peu malade quand ça devient difficile »